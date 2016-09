'Onguur type' zorgt voor onrust in Zeist

Daarop hebben alle managers van alle teams van Schaerweijde het bericht doorgestuurd, waardoor alle leden nu op de hoogte zijn.



Niet fietsen

Leden wordt nu geadviseerd niet meer alleen naar de hockey- of tennisclub te fietsen. ,,Dat gebeurt toch al zelden, maar we kunnen er maar beter nog een keer alert op zijn'', zegt Westerhof. Volgens de voorzitter letten ook de omwonenden van de Verlengde Slotlaan extra op. ,,We willen ook niet te veel paniek veroorzaken, maar een paar extra ogen is nooit weg.''



Volgens het rondgestuurde bericht vraagt de politie de communicatie over het incident niet aan de grote klok te hangen, maar het vooral onderling te delen. ,,We zitten met het dilemma dat we aan de ene kant uiteraard mensen willen waarschuwen, maar ook geen onnodige onrust willen veroorzaken'', zegt politiewoordvoerder Thalia Luckel. Over het incident met het 13-jarige meisje wil ze nog geen mededelingen doen.



Rhenen

In juni werd in Rhenen alarm geslagen vanwege een mogelijke kinderlokker, maar dat bleek een man te zijn die zijn oude stickers weg wilde geven aan kinderen. Ook bij hockeyclub voordaan in Groenekan zou eind vorig jaar een kinderlokker actief zijn geweest, maar die is nooit gevonden.