Onkruidboete voor aannemer Stichtse Vecht

De boete is opgelegd omdat Verheij Integrale Groenzorg in de maanden juni en juli niet aan alle normen heeft voldaan. In die periode dienden veel inwoners klachten in over overhangend groen en onkruid. De boete is volgens de gemeente nog onderwerp van gesprek en kan iets lager uitvallen.



,,Er vindt maandelijks een schouw plaats van de door de aannemer uitgevoerde werkzaamheden'', licht een gemeentewoordvoerder toe. ,,De schouwer kijkt naar verschillende onderdelen, zoals begroeiing over de rand van een plantvak, snoeiwerk, onkruid of zwerfafval. De boete gaat over enkele van die onderdelen die niet volgens afspraak zijn uitgevoerd. Het wil dus nadrukkelijk niet zeggen dat alle werkzaamheden onvoldoende zijn.''