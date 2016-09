Onrust na lek tijdens sanering in Doorn

Ozon wordt gebruikt om de vervuiling die diep in de grond onder de stomerij aan de Acacialaan zit op te ruimen. Volgens directeur Peter Wennekes van saneerder Bosatex is maandag iets misgegaan met een ozonleiding onder het wegdek tussen de stomerij en het bankfiliaal. De oorzaak daarvan is nog niet bekend. ,,Wij kregen eergisteren signalen dat er een geur werd geroken in en rond de bank. We hebben metingen gedaan, maar binnen zijn geen abnormale waarden vastgesteld, toen hebben we buiten verder gezocht en de defecte leiding gevonden.' 'De weg moet opengebroken worden om het euvel te onderzoeken en herstellen. De installatie mag van opdrachtgever provincie Utrecht niet weer worden opgestart voordat een plan van aanpak voor de lekkende leiding is goedgekeurd.

Onwel Een medewerker van het bankfiliaal tegenover de stomerij werd gisteren onwel en ging met klachten als hoofdpijn en misselijkheid naar de huisarts. Bij bloedonderzoek werd blootstelling aan ozon aangetoond. De bank besloot daarop het filiaal te sluiten. In de loop van de middag ging het kantoor weer open. Omwonenden zijn ongerust. Fernand Vrauwdeunt, die vlak bij de ING woont en er ook een kapperszaak runt, is onaangenaam verrast. ,,Ik maak me zeker ongerust. Ze sluiten zo'n bank niet voor niks'', aldus Vrauwdeunt. Hij is tot nu toe niet ingelicht door gemeente of provincie en dat noemt hij een kwalijke zaak. Ook Robert van Barneveld, eigenaar van restaurant café De Notabelen, valt het bericht over de onwel geworden medewerker van ING rauw op het dak.

Bosatex injecteert ozongas en waterstofperoxide in de bodem onder de vervuilde stomerij in Doorn. Deze stoffen reageren met de verontreiniging, het zogeheten PER. Het zet deze om in relatief onschuldige stoffen, een inmiddels beproefde methode.



Nog in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw werd het schadelijke schoonmaakmiddel PER bij veel stomerijen gemorst of geloosd, waardoor het in de bodem terecht kon komen. De bovenlaag van de grond rond de stomerij is eerder afgegraven en vervangen. In de tweede fase gebruikt Bosatex de methode met ozon en waterstofperoxide om de dieper gelegen vervuiling op te ruimen.