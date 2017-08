Ontevreden erfpachters in Utrecht overwegen gang naar rechter

Raadsfracties hebben toen in overleg besloten om gezamenlijk aan een nieuw voorstel te werken. Dit voorstel ligt nu voor. De belangrijkste wijziging ten opzichte van het eerdere plan is dat het 'nog goedkoper' wordt om van de erfpacht af te komen. Dit levert de gemeentekas wel miljoenen euro's minder op. Maar erfpachters zijn nog steeds niet tevreden, omdat de rekening voor huishoudens alsnog kan oplopen tot tienduizenden euro's.



Erfpachters voelen zich met de regeling een melkkoe van de gemeente. ,,Erfpachters die jaarlijks betalen of voor 50 jaar hebben afgekocht, moeten meerdere keren voor de grond betalen, terwijl erfpachters die eeuwigdurend hebben afgekocht één keer de grondwaarde betalen,’’ zegt Bernd Warmelts die namens meerdere erfpachters spreekt. ,,De grondwaarde hebben we dus in meerdere termijnen al ruimschoots betaald en willen we niet nóg eens betalen.’’