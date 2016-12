Ontslagen trainer Yahiaoui: 'FC Breukelen betaalt spelers met zwart geld'

Voetbaltrainer Yamal Yahiaoui heeft de beerput opengetrokken over FC Breukelen na een gesprek over zijn eigen functioneren bij de club. Hij beticht de club ervan spelers zwart geld te betalen en zegt de belastingdienst in te zullen schakelen. De club noemt de beschuldigingen onzin.

FC Breukelen betaalt volgens de inmiddels ontslagen trainer de spelers al jaren met zwart geld. ,,Deels handje contantje, deels via sponsors en deels in een envelop. En deels gewoon via de bank, overgemaakt door voorzitter Jürgen Reip­rich’’, zegt Yahiaoui in een brief van zeven kantjes die hij gistermorgen verspreidde. ,,Geen enkele speler heeft een contract bij FC Breukelen, maar toch worden een hoop spelers betaald, gemiddeld 300 tot 600 euro netto per maand. De belastingdienst zal in FC Breukelen een grote prooi zien.’’

In de brief stelt de trainer dat hij FC Breukelen niet wil beschadigen. ,,Maar als mensen mij kapot willen maken, dan sla ik gepast terug. Het is niet anders. Ik zal de pers, de politie, de FIOD, de KNVB, de gemeente en andere clubs inlichten.’’

Hij voorspelt dat FC Breukelen na een eventueel onderzoek door de KNVB uit de competitie gehaald zal worden, tonnen aan boetes zal moeten betalen en weer onderaan zal moeten beginnen.

Beerput

Yahiaoui trok de beerput open, nadat hij woensdagavond ter verantwoording werd geroepen over de slechte resultaten van de club. Die promoveerde dit seizoen naar de hoofdklasse, maar heeft na veertien wedstrijden pas zes punten behaald. Volgens voorzitter Jürgen Reiprich van de stichting Topvoetbal van FC Breukelen is het bij de club een gebruikelijke gang van zaken om de eerste seizoenshelft te evalueren. ,,In die evaluatie zou het niet alleen over de rol van de trainer gaan, maar ook over de rest van de organisatie. Zover is het helaas niet gekomen’’, zegt Reiprich in een persverklaring. ,,Er bleek geen overleg mogelijk met hem en de evaluatie ontspoorde.’’

Daarop volgde de brief van Yahiaoui, waarin hij de club ook beschuldigt van vriendjespolitiek en stelt dat hij al maanden geterroriseerd wordt door mensen binnen de club. Daarop werd hij gisteren met onmiddellijke ingang ontslagen. ,,Het hoeft tegen de achtergrond van zijn optreden geen betoog dat zijn positie als hoofdtrainer niet langer handhaafbaar is’’, zegt voorzitter Reiprich.

Hel en verdoemenis

Met de beschuldigingen over het betalen van zwart geld, zegt de voorzitter niks te kunnen. ,,We betreuren deze gang van zaken. We laten de beschuldigingen geheel voor zijn rekening.’’

