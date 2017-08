Ontuchtverdachte Bart C. maakte mogelijk meer slachtoffers

Verschillende ouders met kinderen die naar de buitenschoolse opvang Partou in De Bilt gaan, zijn naar aanleiding van de ontuchtzaak rond de 27-jarige Bart C. naar de politie gestapt. Zij hebben na gesprekken met hun kinderen het vermoeden dat C. meer slachtoffers heeft gemaakt dan nu bekend is.

Vorige week woensdag maakte Partou tijdens een drukbezochte informatieavond bekend dat de 27-jarige pedagogisch medewerker Bart C. uit Utrecht tijdens zijn werkzaamheden seksuele handelingen heeft verricht met twee jonge kinderen. De zaak kwam aan het licht na aangifte door de ouders van de twee kinderen.

Volledig scherm Partou Kinderopvang op de locatie Sportpark Weltevreden in De Bilt. © ANP

De kinderen vertelden over wat zij moesten doen bij Bart C., waarop de ouders aangifte deden. De politie hield hem aan, waarna C. een bekentenis heeft afgelegd. Tijdens de informatieavond zei de officier van justitie dat er geen aanwijzingen waren dat C. ook met andere kinderen seksuele handelingen had verricht, maar dat het ook niet kon worden uitgesloten.

'Iets aan de hand'

Naar aanleiding van deze informatieavond hebben ouders indringende gesprekken gevoerd met hun kinderen. Een aantal ouders is daarna naar de politie gestapt omdat ze het gevoel hebben dat er ‘iets aan de hand is’, bevestigen meerdere bronnen aan het AD.

Hoeveel ouders naar de politie zijn gestapt is niet duidelijk. Speciale zedenrechercheurs doen op dit moment onderzoek naar de meldingen die de ouders hebben gedaan. Het is niet bekend of deze ouders ook aangifte hebben gedaan. Het OM wil inhoudelijk niet reageren en zegt later deze week te komen met een update over de stand van het onderzoek.

Grote schok