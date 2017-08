Onvertoonde Jesse-film is nu als Game of Thrones

Gevalletje voortschrijdend inzicht. Zij het in de doorgeschoten variant. Jesse - the Movie, je hoeft het niemand meer uit te leggen, is tijdens de campagne gedraaid door Joey Boink (ja, echt), die op dat moment als zogenoemd 'beeldvoerder' op de loonlijst van GroenLinks stond. Vorig week vond fusieomroep BNNVARA dat nog geen probleem. Maar nadat een storm van kritiek het contact met de werkelijkheid had hersteld, besloot BNN-baas Gerard Timmer de film in een kluis op het Hilversumse mediapark op te bergen.



Waarmee hij Rembrandt met een lelijk gat in de programmering opzadelt en de documentaire met de onweerstaanbare predicaat: De Film Die Niemand Mag Zien. Want een ongelezen boek kan dan geen meesterwerk zijn (mevrouw Goossens heeft altijd gelijk) een verboden film is ongezien de moeite waard. Altijd. Had Timmer de GroenLinks-vertoning in Utrecht toegestaan, was het bij een Harvey in een glas water gebleven. Dan had een enkele, illegaal naar binnen geglipte journalist kunnen constateren dat het een zalvend portret van de man achter de Jessias was geworden, en waren we overgegaan tot de orde van de dag. Nu zitten we met een verboden film waar iedereen vanwege dat verbod naar uitkijkt alsof het de seizoensfinale van Game of Thrones is.