Ook aanpassing Beatrixsluisje in Madurodam

Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheid om het schaalmodel aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Of dat gebeurt hangt vooral af van de kosten, zegt woordvoerder Sylvia Kramer van Rijkswaterstaat. ,,Er moet budget voor zijn, want wij moeten als organisatie een behoorlijk deel van de kosten vergoeden. En ook wij moeten elk dubbeltje zorgvuldig uitgeven.''



Hoe hoog de kosten zijn is nog onduidelijk, die worden nu begroot. Over enkele maanden valt een besluit, zegt Kramer. ,,We hebben wel de intentie om het te doen, maar zijn nu intern aan het onderzoeken of het haalbaar is.'' Medewerkers van Rijkswaterstaat zijn al in Madurodam geweest om daar te overleggen.



Veranderingen

Het gaat bij het aanpassen van het model niet alleen om de uitbreiding van de sluis met een derde kolk, ook op de bestaande sluis zijn er veranderingen die in Madurodam doorgevoerd moeten worden. Zo verdwijnt de huidige, moderne, ruimte voor de sluisbediening, die nu nog tussen de twee bestaande sluiskolken staat. Ook de loopbrug bij dit gebouwtje wordt weggehaald.