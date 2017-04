Ook allochtonen zijn welkom in Utrecht

Discriminatie van 'gekleurde' Utrechters is aan de orde van de dag. In Utrecht geeft een kwart van de bewoners in de 'gekleurde wijken' Overvecht en Kanaleneiland aan zich niet thuis te voelen. Zij voelen zich vaak gediscrimineerd. Uit gegevens van de gemeente blijkt dat het aantal mensen in Utrecht dat zich gediscrimineerd voelt, toeneemt.

Volgens wethouder Kees Diepeveen is er sprake van een breed en hardnekkig probleem.



Tijdens het podiumgesprek werd een aantal voorbeelden uit de dagelijkse praktijk genoemd. Zo vertelde Malaaz Dafalla dat ze werd uitgeschreven van haar ROC-opleiding, omdat ze nergens een stage kon vinden. De Hema liet haar schriftelijk weten dat ze vanwege haar herkomst en hoofddoek niet welkom was. 'Dat doet iets met je, dat is heftig'. Geen stage betekende einde school.



En Fatouch Chanaat, voorzitter van welzijnsgroep Al-Amal, maakte duidelijk dat het 'eigen geluid' van 'gekleurd' Utrecht er niet mag zijn. Als voorbeeld gaf hij de één minuut stilte die op veel scholen is verdwenen, nadat vorig jaar veel gekleurde leerlingen geen minuut stilte wilden houden na de aanslagen in Brussel, omdat er ook geen minuut stilte was geweest voor de vele aanslagen in Turkije.



Omdat er geen ruimte was om het tegengeluid te laten horen, hebben veel scholen ervoor gekozen om de één minuut stilte maar helemaal af te schaffen. Dat voelt als discriminatie. De gemeente Utrecht afficheert zich met de leus 'Utrecht zijn we samen'. Wethouder Diepeveen erkende dat dit onvoldoende is. Het moet anders. De huidige aanpak is er vooral op gericht dat verschillen mogen bestaan. Op acceptatie dus.



Een stap verder is dat we ons bewust worden van de kracht van diversiteit. Gekleurde Utrechters willen begrepen worden in hoe zij tegen dingen aankijken. Een succesvolle aanpak van discriminatie vergt ook een strenger optreden. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat discriminatie niet wordt getolereerd. Dat geldt niet alleen voor huidskleur of land van herkomst, maar ook voor het discrimineren van homoseksuelen. Het moet van twee kanten komen. Discriminatie kent vele vormen en iedereen moet in de spiegel kijken. Als we dat niet doen, zijn acties ongeloofwaardig. Utrecht staat daarom voor een uitdaging: duidelijk maken dat in deze stad iedereen welkom is, dat we verschillen accepteren en dat discriminatie op geen enkele manier wordt toegestaan.