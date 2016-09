Ook ik voel me winnaar, al word ik geen cent wijzer

In de elf jaar dat de zijkant van ons huis aan de Harry Banninkstraat staat, alias de Hoofdgeitenbreierstraat, is er nog nooit wat opmerkelijks gebeurd. Er gebeurden vooral te verwachten dingen. Zoals voortplanting, echtscheiding en zo nu en dan een nieuwe auto op de oprit of tuinset op het terras. Zelfs sterfgevallen, bleven, bij mijn weten, uit. Hetgeen eigenlijk wel weer bijzonder is. Oké, een keer stopte er 's middags, de kinderen zaten net aan hun sap, een arrestatieteam met gierende banden voor het eetkamerraam. Met bivakmutsen op en getrokken geweren slopen ze verder de straat in om even verderop een man wegens 'een conflict in de relationele sfeer' uit zijn huis te trekken. Uiteindelijk kwam ook dat weer redelijk goed. Dus ik bedoel maar. Tot dinsdag woonde ik dus aan een van de normaalste straten van Nederland. Want toen liep er ineens een lachende, kale man door de lege straat, gevolgd door cameramannen en fotografen. Hij riep: "Goedenavond, Carolien, we zijn hier in de Harry Banninkstraat in Utrecht.''

Lunchen Maar het was natuurlijk helemaal geen avond en Carolien was er ook al niet. Zodra de camera uit was, riep hij: "En nu lunchen!'' Dat grapje maakte hij een keer of tien. Gaston Starreveld was in de straat. Gaston is het gezicht van de loterij die op televisie individuele mensen blij maakt en daarmee, als de geldprijs astronomisch hoog is, soms complete gemeenschappen ontwricht. Gelukkig had hij vandaag geen gemeenschap slopende en levensveranderende prijzen bij zich, maar wel een heleboel heel leuke financiële meevallers.

Ik had een stoel voor mijn huis gezet om het allemaal eens goed te bekijken. Ik had deze loterij misschien op één letter na niet gewonnen en dat is trouwens heel wat anders dan verliezen. Dit verhaal viel me als cadeau in de schoot.



Ik vroeg me af hoe het was om Gaston te zijn, wat de komst van Gaston inhield, maar ook hoe het is om altijd maar Gaston te blijven. Uit alle verhalen die ik over Gaston las, kwam naar voren dat een bezoekje van een Gaston aan Gaston meer dan welkom zou zijn.



Maar het lijkt me dat Gaston uitgesloten is van deelname aan de Postcodeloterij, dus moet Gaston de rest van zijn leven in een busje vol slapgeworden bosjes bloemen en geldcheques die door geen enkele bank serieus genomen zouden worden, rondrijden over 's lands woonerven, grindpaden en dijken.