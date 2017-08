Ook Schalkwijk krijgt buurtpreventie-appgroep

Pepijn Zwanenberg (GL) teleurgesteld over plek op con­cept­kan­di­da­ten­lijst

21 augustus GroenLinks-raadslid Pepijn Zwanenberg is teleurgesteld dat hij op plek 9 van de conceptkandidatenlijst voor de raadsverkiezingen in 2018 staat. Hij voert via Facebook actie om alsnog een plek in de top 5 te krijgen.