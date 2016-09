Ook Utrecht heeft nu een 100% reisgids

Eigenaar xtc-lab De Meern krijgt vier jaar cel

16:17 Twee xtc-handelaren van wie vorig jaar een productielaboratorium in De Meern werd ontdekt, moeten 2,5 en 4 jaar de cel in. Een van de verdachten werd vrijgesproken voor de productie van xtc. Tegen de mannen uit Woerden (52) en Kamerik (49) was vijf jaar cel geëist.