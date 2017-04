Ook Utrecht krijgt een hip Moxy designhotel

Het Moxy Hotel, een formule van hotelketen Marriott, krijgt tenminste 160 kamers. Het is nog niet bekend wat de kamerprijzen worden. In het Schotse Aberdeen liggen de prijzen tussen de veertig en vijftig euro per nacht. Volgens de gemeente draagt de komst van Moxy bij aan de ontwikkeling van Rotsoord, vlakbij station Vaartsche Rijn, tot een aantrekkelijk woon- en verblijfsgebied. Rotsoord is volop in ontwikkeling. Zo is de watertoren verbouwd en zijn er nieuwe horecagelegenheden bijgekomen.

Vorig jaar werd gestart met de bouw van het eerste Moxy hotel in Nederland in de Amsterdamse Houthavens. Rotsoord zou de tweede vestiging worden waar de hotelketen, die over heel Europa vestigingen uitrolt, in Nederland komt. Hotelketen Marriott werkt in Utrecht samen met de internationale vastgoedorganisatie Vastint Hospitality. ,,De locatie dichtbij station Vaartsche Rijn en de Jaarbeurs heeft ons oog op deze plek doen vallen,’’ zegt Joep Radermacher van Vastint.

Volledig scherm De voormalige Citroëngarage Boll op Rotsoord. Hier moet het Moxy-hotel komen. Nu is er een kringloopwinkel gevestigd.

© Angeliek de Jonge

Moxy wil zich richten op de zogenoemde millennials, mensen tussen de 18 en 33 jaar. De keten afficheert zich als een ‘betaalbaar designhotel’, waar in de kamers veel aansluitingen zijn voor elektriciteit, een snelle wifi verbinding is en een levendige lobby beneden in het hotel. De openbare gastenruimtes zijn 'gezellige huiskamers', waar jongeren kunnen neerploffen in zitzakken om hun favoriete film te streamen. Ook belooft de hotelketen bijzondere aandacht voor de inrichting waar een team van ontwerpers zich op stort.

Volgens de gemeente komen de hotelvoorzieningen op de begane grond niet alleen ten goede aan de gasten, maar ook aan omwonenden. Het hotel wordt gebouwd volgens de principes van circulair bouwen en is daardoor in de toekomst eenvoudig te demonteren en te recyclen. Het hotel wordt direct tegen poppodium de Helling geplaatst. Op deze manier ontstaat er meer zicht voor de bewoners aan de kop van de Jutfaseweg richting Baden-Powellweg en station Vaartsche Rijn.