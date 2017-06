Ook vrouwen scheuren op Foute Cross in Lopik

Niet alleen mannen, maar ook stoere vrouwen scheuren met crossauto's door het Lopikse zand en de modder. Steffie van de Drie en Anouk van den Meer doen ook mee aan de Foute Cross. Zowel aan de wedstrijd als aan het feest. Want een feest, dat is de Foute Cross.

Het is zaterdag best lastig om een gesprek te voeren op het terrein in Lopik waar tot en met maandag de Foute Cross wordt gereden. Het geronk van tientallen crossauto's die het tegen elkaar opnemen op de zandarena in de Lopikse weilanden, overstemt alles. Maar in de pits, waar druk wordt gesleuteld aan de racemonsters, is het wat rustiger. Daar stappen de vriendinnen Steffie en Anouk, beiden 22 en woonachtig in Dronten, uit hun crossauto. Of beter gezegd: klimmen, want deuren van de crossauto's kunnen niet open.

Er zijn meer vrouwen die aan de Foute Cross meedoen, maar de mannen zijn ver in de meerderheid. Steffie en Anouk rijden al weer vijf jaar mee. ,,Onze vrienden reden al met crossauto's'', zegt Steffie. ,,Wij raakten er ook mee besmet.'' Anouk: ,,Dat racen geeft een enorme kick. De adrenaline giert door je lijf. Maar bovendien is de sfeer fantastisch tijdens zo'n evenement. Iedereen maakt lol en helpt elkaar. Als wij een mankement aan onze auto hebben, staan er altijd mensen klaar om te helpen. Concurrenten of niet, maakt niets uit.''

Superfeest

De twee meiden uit de Flevopolder rijden ook elk jaar de cross mee in Biddinghuizen. Steffie: ,,Dat is een thuiswedstrijd voor ons, maar Lopik is eigenlijk wel de gezelligste cross. We hebben gisteravond een superfeestje gevierd. Ik moet zeggen dat ik er nog best wat van voel haha.''

Jong en oud, man en vrouw; iedereen is welkom en doet mee met de Foute Cross in Lopik. Het evenement duurt van donderdag tot en met maandag. Vrijdag, zaterdag en zondag wordt er gecrosst.

De Foute Cross, voor de dertiende keer alweer, is veel meer dan alleen een race met auto's op de baan van Lopik. Naast de arena staan tribunes die worden beklommen door duizenden toeschouwer. Maar er is ook een compleet festivalterrein.

,,Voor zoveel mogelijk bezoekers leuke activiteiten bieden en blijven vernieuwen. Dat is volgens Marcel Broekhuizen, bedenker en organisator van de Foute Cross, de reden dat het Lopikse evenement is uitgegroeid tot het grootste autosportspektakel van Nederland.

,,Het is niet alleen maar alle soorten autocross. Er moeten ook leuke dingen zijn voor vrouwen en kinderen’’, is het concept van Broekhuizen en zijn 125 vrijwilligers. ,,En verder gaat het erom dat zoveel mogelijk deelnemers zoveel mogelijk ronden kunnen rijden. Ook mensen met een klein budget. Als je een rijbewijs hebt en een auto die aan de eisen voldoet, kun je meedoen.’’

Botsingen

De Foute Cross trekt met gemak het grootste aantal deelnemers, 800, en toeschouwers, vele duizenden. ,,We hebben heel veel takken van sport en elk jaar proberen we wat anders te verzinnen’’, zegt Broekhuizen. Zo is er nu een NK driewielers en een NK bangerstox; een variatie op de bangerrace (waarbij auto's elkaar vaak raken), maar wat vriendelijker en met minder harde botsingen.''

Een greep uit de omlijstende activiteiten: een discotheek in een zeecontainer, de Foute Kroeg, een muziektent met verschillende muziekstijlen, een open podium, een kapsalon, sieradenkramen, kettingzaagkunst en voor de jeugd een kinderboerderij, zweefmolen, springkussen en schminken.