'Oorlogje spelende' tieners laten winkelend publiek schrikken

Brandweer redt gans uit benarde positie in De Bilt

17 september De brandweer heeft vanochtend een gans gered die in het Van Boetzelaerpark in De Bilt verwikkeld was geraakt in een visdraad en vastzat in een boomtak die over de vijver gegroeid was. Het dier had het haakje in z'n bek gekregen.