Oorzaak brand Culemborg blijft nog onduidelijk

Niet afgerond

Het onderzoek naar de brand is nog niet afgerond. Rechercheurs trekken nog de informatie na die is binnengekomen. Bekend was al, dat er getuigen zijn die mensen hebben zien weglopen nadat de brand ontstond. Ook zijn er beelden veiliggesteld van bewakingscamera’s uit de omgeving. Ook die beelden zouden informatie kunnen bevatten waarmee de politie iets kan.

Autobranden

In de nacht na de brand, in de nacht van woensdag 28 op donderdag op 29 december, vlogen zeker vijf auto’s in brand in Culemborg. Uit onderzoek weet de politie zeker dat sprake is van brandstichting. Een verband is tussen deze branden en die in de toekomstige moskee is nog niet vastgesteld.