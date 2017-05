Oorzaak brand Maarssen onbekend

Vorige week vrijdag had de enorme vlammenzee en rookontwikkeling aan de Stationsweg tot gevolg dat omwonenden hun ramen en deuren moesten sluiten. Er raakte niemand gewond. Asbest was al verwijderd. Op het terrein worden gebouwen gesloopt, waarna er woningen verrijzen.

De elektriciteit was afgesloten, waardoor de politie vermoedt dat de brand is aangestoken. Het bevragen van getuigen en buurtbewoners heeft heeft niets opgeleverd. Sporenonderzoek had geen zin vanwege de grootte van de brand. ,,We komen niet verder'', zegt een politiewoordvoerder. ,,Maar als mensen informatie hebben, horen we het graag.'' Op het terrein worden wel eens jongeren gezien die daar niets te zoeken hebben.