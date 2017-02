Oostveen eist vertrek Verschuure en Gilissen uit raad

Oostveen schrijft in een mail aan enkele raadsleden, ambtenaren en andere betrokkenen dat zijn naam wordt aangetast door de twee politici. 'Wim Oostveen, de meest integere man van de stad, wordt gewoon beschuldigd van belangenverstrengeling', zo staat in de mail.

Conflict

Oostveen is met zijn bedrijf Ovast al jaren verwikkeld in een juridisch conflict met de gemeente over bouwgrond in Leidsche Rijn. In een andere mail beschuldigt hij het college van sabotage. Volgens Oostveen kan hij door toedoen van vier ambtenaren en wethouder Kees Geldof niet bouwen in de nieuwe wijk Rijnvliet. 'De enige remedie is het ontslag van deze ambtenaren en mogelijk ook van wethouder Geldof', schrijft hij.

Vorig jaar april werd de projectontwikkelaar gedwongen als raadslid op te stappen, nadat bestuurskundige Marcel Boogers in een onderzoek had vastgesteld dat er bij Oostveen sprake was van belangenverstrengeling.

Laster

Quote De mails van Oostveen lijken een soort therapie om zich af te reageren Klaas Verschuure (D66) In een van zijn jongste mails aan de burgemeester, de griffier en raadsleden, richt Oostveen zijn pijlen op de twee politici, die volgens hem verantwoordelijk zijn voor 30 miljoen schade door laster. Volgens Oostveen, die grote zakelijke belangen heeft in Leidsche Rijn, wordt hij door de twee onterecht beschuldigd van belangenverstrengeling. ,,Ik wilde eigenlijk zeggen 'pleur op' naar mijn grote voorbeeld Mark Rutte maar ik heb deze woordkeuze niet", zo schrijft Oostveen in zijn mail. ,,Vriendelijk verzoek ik u op te stappen uit de raad."

In een gisteren verstuurde mail vraagt Oostveen aan de raad medewerking te verlenen aan het ontslag van vier ambtenaren. Volgens Oostveen zijn de vier er schuldig aan dat hij niet kan beginnen met bouwen in de nieuwe woonwijk Rijnvliet. ,,Volgens de rechtbank was dit een onrechtmatige daad.''

Afstand doen

Oostveen werd vorig jaar april gedwongen afstand te doen van zijn raadslidmaatschap van Stadsbelang Utrecht, nadat bestuurskundige Marcel Boogers in een onderzoek vaststelde dat er bij Oostveen sprake was van belangenverstrengeling. Onlangs liet hij weten in de raad te willen terugkeren als hij van zijn zakelijke belangen afstand kan doen. Een hogerberoepszaak met de gemeente over bouwgrond in Leidsche Rijn is nog aanstaande.

Klaas Verschuure vindt de mailtjes van Oostveen (het zijn er inmiddels vele tientallen) 'zielig en triest'. ,,Hij verwijt ons dingen waar wij part noch deel aan hebben. Hij is boos en slaat om zich heen. Het is vervelend dat hij een conflict heeft met de gemeente. Ik hoop oprecht dat er een oplossing voor is. De mails van hem lijken een soort therapie om zich af te reageren.''

Gesprek

Gilissen vindt evenals Verschuure dat er een passend antwoord moet komen van de gemeente op het verzoek ambtenaren te ontslaan. ,,Ambtenaren hebben geen publieke rol", zegt Gilissen. De VVD'er is maandag uitgenodigd door de griffier en de burgemeester om over het onderwerp te spreken.