Janny Smits op de foto met BN'ers én figureert in 200 films en spotjes

Vandaag is het gelukt. Janny Smits staat op de foto met Patty Brard. In vrolijke carnavalskleren gestoken; Patty heeft samen met Roy Donders een carnavalsliedje opgenomen. Wat zijn ze lekker, zo heet het. Bedoeld worden - nee, het is niet wat u denkt - Brabantse worstenbroodjes. Deze dag is de videoclip opgenomen, in Arnhem.

Quote In het begin vond ik het zelf belachelijk, wat ik doe. Janny Smits Het castingbureau had voor de figuratie zijn oog laten vallen op onder anderen Bilthovense Janny. Uit haar portfolio sprak namelijk iemand die wel 'in' leek voor wat gekkigheid. Nou en of, zegt Janny. ,,In het begin vond ik het zelf belachelijk, wat ik doe'', zegt de 54-jarige Bilthovense. ,,En ik vind het nog steeds best een beetje raar. Maar ja, ik kan het niet laten. Ook om een beetje baldadig te kunnen zijn, denk ik. Het is gewoon spannend. Ik wil de adrenaline voelen: gaat het lukken, of wordt het niks?''

Wat Janny wil, dat is op de foto gaan met Bekende Nederlanders. Die treft ze op de set van de ongeveer 200 films, spotjes en series waarin ze de afgelopen vier jaar als figurante haar opwachting heeft gemaakt. Eén, twee, drie seconden in beeld, als je weet waar je moet kijken. En heeft ze pech, dan overleeft Janny de montage niet. Heeft ze toch een leuke dag gehad.

Op welke vangst het meest trots?

,,Rutger Hauer, bij het Filmfestival in Utrecht. Als kind was ik al weg van hem, toen hij in Floris speelde. Nu stond hij in de coulissen te wachten tot hij op moest. Prachtige man. Krachtige uitstraling. Hij zag mij staan, begreep wat ik van hem wilde, en gebaarde 'kom maar meisje'. Toen ben ik met hem op de foto gegaan. Zo heb ik ook Paul Verhoeven, daar ben ik ook heel trots op.''

Janny Smits met Paul Verhoeven.

De eerste keer?

,,Dat was Tygo Gernandt, in 2011. Er gingen een paar meisjes met hem op de foto, en ik merkte dat ik dat ook wilde. Vanaf dat moment heb ik de smaak te pakken gekregen.''

Met Tycho Gernandt.

Grootste beroemdheid?

,,Aan de Amsterdamse grachten heb ik oog in oog gestaan met Samuel L. Jackson, vorig jaar tijdens opnames van The Hitman's Bodyguard. De set was zeer streng bewaakt, niemand kon bij hem in de buurt komen. Maar ja: zó ontmoet je dus nog eens iemand, zal ik maar zeggen.''



Waar hebben we je nog meer kunnen zien?

,,Nou, noem eens wat. Het Sinterklaasjournaal, Klokhuis, Wiplala, Petticoat. De TV Kantine was mijn eerste opdracht. Danni Lowinsky, Overspel, videoclips. Voor de bioscoopfilm Soof! heb ik linedance-les gehad van Dan Karaty. Dokter Tinus. In FC Kip had ik zes regels tekst! Dat optreden beschouw ik daarom als een hoogtepunt. Ik stond naast Jandino in zijn rol van Judeska. Ik zit ook in de clip bij de soundtrack van de film POPOZ, met Ronnie Flex en Mr. Polska; na 2.45 minuten ben ik even in beeld, meer dan 20 miljoen views op YouTube!''

Janny Smits met Jandino als Judeska

,,Ik doe ook fotoshoots en smaaktests. Ik ben elke week wel ergens voor op pad. Ik kom op de mooiste plekken. Het Concertgebouw, de Stadsschouwburg, Tuschinsky. En dat voor een heel gewone vrouw uit Bilthoven. Altijd in het zwart gekleed, de haren los, op platte schoenen. Dat figureren, en dus ook het verkleden en alle make-up, dat is echt mijn uitje geworden. Op de set laat ik mij gaan. Van dat moment geniet ik. Dáár is het me om te doen.''

En niet om de verzameling BN'ers?

,,Ik leg geen collectie aan. Ik reis ze ook niet achterna door het hele land. Ze moeten op mijn pad komen, vind ik. Op de set zelf vraag ik nooit of iemand met me op de foto wil. Daarbuiten wacht ik mijn kans af. Ik vind het nog steeds een gênant moment, maar daar zet ik me overheen. Ze willen bijna allemaal wel, en als ik merk dat iemand écht geen zin heeft, dan laat ik het rusten.''

Werd je altijd al aangetrokken door de filmwereld?

,,Ik zit eigenlijk in een heel ander wereldje. Dat van de hardrock. Mijn man is de gitarist van Pluis en de Struikrovers. Hij is Pluis; dan weet je ook gelijk waarom ze mij Pluizin noemen. Vroeger speelde hij vaak in het voorprogramma van Normaal. Met Bennie Joling heb ik natuurlijk ook een foto. Maar nee, dat figureren is er pas later bijgekomen. Wat daarbij hielp, was dat ik vrijwilligster werd voor de Utrechtse stichting World Peace is Possible. Voor hen heb ik heel veel Bekende Nederlanders op de foto gekregen. Telkens met een T-shirtje aan, waarop die boodschap stond: World Peace Is Possible. Ik ben er inmiddels mee gestopt. Je vraagt je onderhand ook af, of wereldvrede écht wel mogelijk is.''

Janny Smits met Brownie