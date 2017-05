Op één na cultureelste stad

Alleen als het op beeldende kunst aankomt, blijft Utrecht een kneuterig provinciestadje. Niets ten nadele van het Centraal Museum, maar in vergelijking met het Boijmans in Rotterdam of het Mauritshuis in Den Haag is ons dorpsmuseum een kleurrijke uitdragerij. Een boot. Een paar jurken. Een Rietveldstoel. Een handvol caravaggisten. Nijntje.