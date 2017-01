Op naar de Gouden Eeuw voor Utrecht

Zo, dat was dan 2016. We bevinden ons alweer in het nieuwe jaar 2017. Aan het begin van niks meer of minder, dan een Gouden Eeuw voor Utrecht. Zoals de altijd optimistisch gestemde burgemeester Jan van Zanen ons afgelopen week voorhield.

Toe maar. Maar inderdaad, het gaat best goed met Utrecht. ‘We’ staan in alle mooie lijstjes. Iedereen wil hier graag wonen. Economisch gesproken kan de vlag weer een stukje verder uit. De toeristen stromen van heinde en verre toe. Muziekpaleis TivoliVredenburg nadert het miljoen bezoekers.

Gaan we op zoek naar nog meer ‘heil en zegen in het nieuwe jaar’, dan kan het pronklijstje naar believen langer worden gemaakt. Eerst nog even terug naar 2016. Dat zou het Jaar van de Panda worden, schreven we precies een jaar geleden op deze plek. Wu Wen en Xing Ya zouden vanuit China hun intrek nemen in Ouwehands Dierenpark. Gans het land zou zich komen verdringen rond die ‘paar honderd kilo pluizige gezelligheid’.

Maar voor wie de grap over die twee pandaberen uit China nog niet kent: ze kwamen níet. Hun Hollandse huisje was niet op tijd klaar. Wu Wen en Xing Ya komen pas dit voorjaar naar Rhenen. We kunnen daarmee besluiten dat 2017 het Jaar van de Panda wordt. Maar dat zou al te gemakkelijk zijn en bovendien, als 2016 één ding duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat we ons beter helemáál niet aan voorspellingen kunnen wagen.

In dat verband: is na de Brexit en na Trump straks de beurt aan Wilders? De verkiezingen zijn landelijk, en zoals gezegd doen we er even geen grote uitspraken over, maar het is veilig te zeggen dat ze geheid ook wat deining teweeg zullen brengen in het overwegend vredig kabbelende vaarwater waarin de Utrechtse stadspolitiek zich beweegt. (VVD naast SP in het college van burgemeester en wethouders, en nooit eens flinke bonje, hoe wonderlijk is dát?)

Is Utrecht nog wel een linkse stad? Hebben we ook een boze, witte onderbuik? Of moeten we die juist zoeken in het ommeland, in plaatsen als Nieuwegein, Zeist, Maarssen of misschien wel Lopik? De verkiezingen voor de Tweede Kamer van 15 maart zullen hun schaduw vooruit werpen naar 21 maart 2018, als er weer gemeenteraadsverkie­zingen zijn.

We zijn begonnen aan wéér een jaar na de Tourstart, maar de sportliefhebber heeft desondanks niets te klagen. Utrecht is bijvoorbeeld één van de speelsteden voor het EK Voetbal voor vrouwen. De openingswedstrijd tegen Noorwegen staat geprogrammeerd in de Galgenwaard op 16 juli. Duitsland is titelverdediger. Wat zou het mooi zijn, als de Oranje leeuwinnen...

Gouden plak

Verder: het NK Atletiek wordt eveneens in Utrecht gehouden. Thuiswedstrijd voor Dafne Schippers. De brug naar Leidsche Rijn die haar naam draagt, gaat open - voor Dafne toch ook een soort gouden plak.

FC Utrecht - en dit is geen voorspelling maar een aanname - neemt revanche op de verloren bekerfinale van 2016. De reis gaat om te beginnen naar Cambuur, maar goeie kans dat later dit jaar de supportersbussen opnieuw naar Rotterdam rijden.

Tour de France-gevoel

Cultureel gezien, wacht Utrecht dit jaar trouwens een evenement dat het ‘Tour de France-gevoel’ terug moet brengen. In de woorden althans van de inmiddels vertrokken directeur van het Centraal Museum, Edwin Jacobs. Hij doelde op de viering van 100 jaar De Stijl, de kunststroming rond iconen als Rietveld en Mondriaan. Tal van activiteiten moeten honderdduizenden bezoekers naar Utrecht brengen; gehoopt wordt op een toeristische kaskraker. We zullen zien.

Meer cultuur: het eerste kamermuziekfestival dat niet onder leiding staat van Janine Jansen. En op 8 april, voor weer andere liefhebbers, de tweede editie van het Transition Jazz Festival in TivoliVredenburg. Een vraag voor dit jaar is bovendien: waarheen met Kyteman, nu er een andere bestemming wordt gegeven aan de vroegere poptempel Tivoli?

Trouwende burgemeesters

En zo blinkt er van alles in de glazen bol. Bijvoorbeeld dat de Veenendaalse burgemeester Wouter Kolff gaat trouwen, al heeft hij nog geen datum genoemd. Wie zal het zeggen, trouwens, gaat ook de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen trouwen. ,,Jan is zó leuk’’, vezuchtte vorige week zijn nieuwe liefde, Simone Richardson. Als we nog even blijven bij de burgemeesters: Culemborg krijgt een nieuwe, en zo is het ook voor De Bilt en Lopik.

Hoe moet het verder met alFitrah? De salafistische moskee in de Utrechtse wijk Overvecht die zoveel kritiek oogst, en waarmee burgemeester Van Zanen liefst deze maand nog een hartig woordje wil spreken. Hij wil het niet zien gebeuren, dat kinderen er met de rug naar de samenleving worden opgevoed.

Tiewraps

Zorgen van een geheel andere orde betreffen de Domtoren. Die gaat dit jaar in de steigers, om volgend jaar voor miljoenen gerenoveerd te kunnen worden. Hier en daar moeten er tiewraps aan te pas komen, om de boel bij elkaar te houden. Afbrokkelen van Utrechts trots, dat moet uiteraard te allen tijde worden voorkomen.

Goed nieuws, daarentegen, voor wie vindt dat een stad zonder prostitutiezone is als een vaas zonder bloemen: het Nieuwe Zandpad gaat open. Open gaat dit voorjaar ook de asielopvanglocatie in Overvecht. Als het meezit, keert het water terug in ook het laatste stukje singel. Daarvoor kan de schop nog nét dit jaar de grond in. De bussen van lijn 1 gaan elektrisch rijden. In het stationsgebied gaat de grootste fietsenstalling ter wereld open, althans het eerste deel ervan.

Kinepolis Jaarbeurs opent na de eerste zes ook de overige acht zalen. Daarmee is definitief de klacht afgehandeld van het Nederlands Film Festival, namelijk dat Utrecht over te weinig bioscoopstoelen beschikt om een fatsoenlijk festival overeind te kunnen houden. Overigens moet het festival dit jaar een nieuwe directeur krijgen, Willemien van Aalst stapte na zeven edities in 2016 op.

Koopzondagen

Vianen gaat op in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. In Houten denkt men aan een tweede windpark, al blijft het eerste onverminderd stof doen opwaaien. Veenendaal houdt een proef met koopzondagen en besluit in september of deze blijven of worden geschrapt.

Wijk bij Duurstede wacht ook een jaar van de waarheid: komt er na jaren van politiek ploeteren dan toch nog een overdekt zwembad, als opvolger van zwembad Wickie de Viking dat ruim een jaar geleden dicht ging en wacht om gesloopt te worden?

Chef-kok Leon Maziarac van Podium onder de Dom hoopt culinair Utrecht eindelijk - eindelijk dan toch weer aan een ster te helpen. Ergens rond de zomer, ijs en weder dienende, keert wereldfietser Rick Creemers na zijn reis van twee jaar rond de wereld terug onder de Dom. Voor een Primark is het nog een jaartje te vroeg, maar mogelijk komt er wel een Applestore in het C&A-pand in de binnenstad. Een datum is nog niet geprikt, maar de waarschuwing is al uitgegaan: anti-islamclub Pegida komt weer demonstreren in Utrecht. Oh ja, en in december komen de Chippendales naar Utrecht.

Mild zijn voor elkaar

Voor 2017, al met al, staat er meer dan genoeg in de agenda om de nog lege maanden mee te kunnen vullen. Een vraag die daarbij nog wél moet worden gesteld, is met welk gemoed wij als Utrechters het verse jaar tegemoet zullen treden.

We moeten dit jaar milder zijn voor elkaar, zegt Jan van Zanen. Die wens voor het nieuwe jaar, vult de Utrechtse trendwachter en langetermijndenker Fons Maenhoudt, Belg bij geboorte, graag aan met een slogan voor 2017: ‘Maak van toeval een kans’.

Goed voor elkaar

Zelfs voor een langetermijndenker is een Gouden Eeuw voor Utrecht nog best lang, maar hij moet toegeven: Utrecht is een stadje dat het goed voor elkaar heeft, hij woont er al 24 jaar met veel plezier. Hooguit valt te vrezen, dat de almaar groter wordende aantrekkingskracht Amsterdamse toestanden teweegbrengt, en dat de binnenstad langzaam verandert in een pretpark.

Voor het overige, zegt hij, gelden nog steeds oude wetten. Zoals dat er zeven vette jaren volgen op zeven magere. Dus ja, in 2017 kan het goud weer gaan blinken. Maar we moeten er ook weer niet al teveel van verwachten, tempert Maenhoudt op voorhand hooggespannen verwachtingen. Want de lokale verschillen kunnen groot zijn, persoonlijke trouwens ook. En talrijke ‘storingsfactoren’ kunnen de pret alsnog bederven.