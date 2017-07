Op tuinhek vastgepinde postbode Nieuwegein: 'Ik verloor mijn evenwicht'

„Naar omstandigheden gaat het goed”, vertelt de vrouw. Ze wil niet met naam genoemd worden. „Ik heb geluk gehad. De stompe punt is zes centimeter diep in mijn knieholte gedrongen. Het was echt een hachelijke situatie.”

Het stuk hek is in het ziekenhuis verwijderd. De postbode is weer thuis. Het zit haar dwars dat na het ongeluk gesuggereerd werd dat ze haastig over het hekje is gesprongen.