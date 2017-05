Op woonwagenkamp Beukbergen mogen bewoners wél blijven

VideoBeukbergen is een voorbeeld voor andere woonwagenkampen. De manier waarop Zeist hier met haar woonwagenbewoners omgaat, is een positieve uitzondering. Dat meent de nationale ombudsman Reinier van Zutphen.

In Zeist zijn op Beukbergen de afgelopen jaren standplaatsen bijgekomen, daar waar andere gemeenten een uitsterfbeleid hanteren. Zeist praat ook met de kampers over hun wensen. Iets dat in veel gemeenten wordt nagelaten, constateert Van Zutphen na onderzoek.

Op Beukbergen, het grootste woonwagenkamp van ons land, groeit het aantal standplaatsen naar 242. Dat waren er 166. Op de nieuwe plekken zijn woonwagens of huur- of koopwoningen verrezen. Zodat kinderen van de woonwagenbewoners bij hun familie kunnen blijven. Daar hebben de woonwagenbewoners recht op, meent de ombudsman; het maakt deel uit van hun (culturele) identiteit.

Gewone wijk

Beukbergen is door alle nieuwbouw een gewone wijk geworden, aldus de Zeister burgemeester Koos Janssen. Hij draagt de woonwagenbewoners een warm hart toe. „Beukbergers: mooi volk. Ze waren jarenlang de ontbrekende en onmisbare schakel in de samenleving. Woonwagenbewoners zijn van oudsher echte ambachtslieden en reizigers.”

Janssen erkent dat de kampers de afgelopen jaren stevig hebben moeten opboksen tegen vooroordelen. ,,Ze werden genegeerd.’’ Gevolg: de woonwagenbewoners gingen hun eigen weg. Beukbergen werd een vrijstaat. Tien jaar geleden greep Zeist in. Janssen: ,,Dat kon zo niet verder meer.’’

,,De woonwagenbewoners namen het niet zo nauw met de regels en pikten her en der stukjes grond in. „De brutaalste had het grootste stuk grond”, herinnert bewoonster Dien Gerrits (69) zich nog goed. Gerrits woont al haar hele leven op het ‘dorp’ Beukbergen. Ze kent iedereen. Iedereen kent haar.

‘Kind van het kamp’

Toen Gerrits nog jong was, was Beukbergen nog een klein kampje. Ze is de jongste van vijf kinderen en werd op vroege leeftijd als ‘kind van het kamp’ op school met de nek aangekeken. Ze trouwde op haar 18de. ,,Dat was mijn droom.’’

Gerrits wil ook op Beukbergen sterven. Als ze met haar man op vakantie ging, was ze dolblij als ze weer thuis was. ,,Ik wil hier niet meer weg. Ik zou niet weten waar ik heen moet. Dit is mijn thuis.’’ Haar dochter woont eveneens in een wagen op het kamp. De buurvrouw is haar schoonzus.

Na veel gepraat besloot de Zeister gemeenteraad het grote woonwagenkamp, bereikbaar via de Amersfoortseweg, aan te pakken. De herinrichting was drastisch en is over tien maanden klaar. Het kamp is uitgebreid, woonwagens zijn verplaatst, waardoor de bewoners meer ruimte hebben gekregen. Gerrits moest ook verhuizen. Er zijn op Beukbergen standplaatsen bijgekomen, de bewoners hebben nieuwe schuren gekregen en op het terrein zijn huizen gebouwd.

De bewoners zijn tevreden en erop vooruitgegaan, weet Gerrits. ,,Met de herinrichting kwam er eindelijk een einde aan de onzekerheid bij de bewoners.’’ Vriendin en pastoraal werkster Ulrike Braun knikt. Zij deelt al sinds 1986 twee keer per week lief en leed met de kampbewoners. ,,In het begin was er wat weerstand, maar nu zijn ze doorgaans tevreden.’’