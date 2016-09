Op zoek naar de baby van 44 jaar geleden

Gelijk goed

Chris: ,,Ik liep de kamer in en dacht: 'Dat zijn ze dan'." En dat is wat zijn biologische moeder zegt: "Daar ben je dan.'' Een omhelzing volgt. Onderzoekende blikken. "Het was gelijk goed'', zegt Tonny. "Het was gelijk goed'', zegt Chris. Dat hij hun zoon is, staat voor Tonny en Ernst buiten kijf. Ze hebben geen dna-onderzoek laten doen. "Dat hoeft ook niet, hij lijkt sprekend op onze jongste zoon. Dat was het eerste wat we dachten, toen we hem zagen. Nu zijn we eindelijk compleet. Het is altijd een gemis geweest dat hij er niet was. Dat heb ik altijd gevoeld.''



Het had anders kunnen uitpakken, daar zijn ze zich allemaal van bewust. Tijdens de zoektocht zijn ze ook gewaarschuwd. Hun zoon zou contact of een ontmoeting kunnen weigeren. Er zou woede kunnen zijn, teleurstelling, verdriet. Maar niet bij de Fickweilers. "We zijn hetzelfde. Hetzelfde soort mensen.'', zeggen Ernst en Tonny. "Ik ben nooit boos geweest'', zegt Chris. "Ik heb altijd gedacht dat het ongeveer zo'n verhaal moet zijn geweest. Niet dat mijn ouders uiteindelijk tóch met elkaar trouwden en meer kinderen kregen. Maar wel dat mijn moeder jong moet zijn geweest. Je kunt je, vooral als je zelf kinderen krijgt, voorstellen hoe moeilijk het moet zijn om je kind af te staan.''



Sinds die eerste ontmoeting is er veel veranderd in de levens van Tonny, Ernst en Chris. Maar ook in dat van hun families. "Wij zijn ineens van vier naar zeven kleinkinderen gegaan. We hebben iedereen ontmoet'', zeggen Tonny en Ernst. "Zijn kinderen, zijn vrouw, maar ook zijn adoptiemoeder. En Chris heeft natuurlijk zijn broers ontmoet, Yvo en Daniël met wie hij vanaf dag één een band had, en zijn neefjes en nichtjes en zijn oma. We zien elkaar vaak, spreken elkaar vaak. We hebben elkaar 44 jaar niet gezien. Het is niet zo dat we dat in moeten halen, dat kan ook niet, maar het leven is gewoon één groot feest sinds we hem gevonden hebben.''



"Het is een toegevoegd iets, iets wat je er opeens bij krijgt. Dat is heel bijzonder en heel mooi'' zegt Chris. "Er is gelijk een soort vertrouwen, een onzichtbaar lijntje tussen ons.''



In Utrecht zijn vorig jaar drie kinderen ter adoptie aangeboden. Zes mensen gingen op zoek naar hun biologische familie. De organisatie Fiom Utrecht begint binnenkort met bijeenkomsten voor afstandsmoeders.