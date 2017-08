Opbouw windmolens Vianen komende weken van start

FC Utrecht geniet na van historische zege op Zenit

13:00 FC Utrecht genoot donderdag een dagje na van de historische zege op Zenit Sint-Petersburg. Deze vrijdag is de selectie vrij. Aan trainer Erik ten Hag de taak om de ‘U-forie’ die de eredivisionist in de greep heeft, te temperen. Want zondag wacht Willem II alweer.