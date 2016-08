Opgeknapt Walkartpark krijgt fontein en horeca

Het park moet een betere verbinding krijgen met het winkelgebied, er komen meer bloeiende planten en bomen, de paden worden verbeterd en de fontein wordt in ere hersteld. Ook komen er meer speelvoorzieningen en komt er een plein in het midden van het park, waar op termijn een horecagelegenheid komt. Verder komt er een hekwerk rond het park om het meer allure te geven. Volledig afgesloten De komende acht weken is het Walkartpark volledig afgesloten met bouwhekken. Dan worden de grotere werkzaamheden uitgevoerd, zoals het verbeteren van paden en grond- en leidingwerk. Na deze periode is het park gedeeltelijk toegankelijk en worden er kleine werkzaamheden uitgevoerd, zoals het plaatsen van nieuwe beplanting, park- en speelmeubilair en het hekwerk. ,,We vernieuwen de paden, herstructureren de beplanting en plaatsen een speciaal ontworpen hekwerk'', vertelt Frans Reulink van De Enk Groen & Golf, de aannemer van het project.

,,We zijn met twee tot tien man aan het werk in het park, afhankelijk van de werkzaamheden. Het is voor ons een redelijk grote klus. We hebben ook de renovatie van paleistuin Het Loo in Apeldoorn gedaan.''



Volgens Reulink gaat het park er niet heel anders uitzien. ,,Het park is geschonken aan de gemeente, met de restrictie het ontwerp in stand te houden. Het is met name een opknapbeurt omdat dingen aan het einde van hun levensduur zijn, zoals bomen, verhardingen en beplanting. Ook worden er wat paden verlegd.''



Frisser

Toch zal de bezoeker er wel wat van gaan zien. ,,Het wordt een frisser park. En het krijgt een hekwerk van 1,20 meter hoog met poorten erin, om het park meer aanzien te geven.''



Het park is ruim 140 jaar oud en sinds 1999 een Rijksmonument.