'Ophaalbrug had al eerder vervangen moeten worden'

De Lange, bekend als de onderburgemeester van het dorp, heeft een onderneming in de winkelstraat die naar de brug leidt. Hij is van mening dat de gemeente nalatig is geweest in het onderhoud van de brug. ,,Drie jaar geleden bij de laatste grote inspectie werd al gemeld dat de brug zo slecht was, dat ie binnen een jaar vervangen moest worden. Maar blijkbaar is daar niets mee gedaan. En een maand geleden is de brug nog helemaal schoongespoten, voor een verfbeurt. Ook toen moeten ze gezien hebben dat het houtwerk van de brug slecht was.''