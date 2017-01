130 kilometer op de A2: tijdwinst gaat vóór gezondheid

In juni 2009 valt er een inspraakfolder van Rijkswaterstaat op de deurmat bij inwoners langs de A2 (Abcoude, Breukelen, Maarssen). De titel: Beter en Betrouwbaar; verbreding A2 Holendrecht - Maarssen. Hierin staat dat de verbreding van de A2 sneller moet komen, omdat de fileproblematiek te groot is, dat inspraak mogelijk is en de wegwerkzaamheden al begonnen zijn. Maar belangrijker is de voorwaarde: op het hele nieuwe traject mag niet harder worden gereden dan 100 km/uur (was 120 km/uur). Uit de milieuonderzoeken blijkt namelijk dat verbreding mogelijk is binnen de milieunormen, maar alleen met een lagere snelheid.



Begin 2012: de weg is klaar en de snelheid van 100 km/uur gaat in. Nog datzelfde jaar besluit minister Schultz om de snelheid op het traject Maarssen - Vinkeveen 's nachts te verhogen naar 130 km/uur. Verbazing alom. De verbreding was toch voor een betere doorstroming? Gelden die milieuonderzoeken opeens niet meer? Dit was toch niet de afspraak? Zowel de gemeente Stichtse Vecht als de gemeente De Ronde Venen stellen beroep in. Ondanks dat beroep, gaat de snelheid eind november 2012 tussen 19.00 en 6.00 uur omhoog naar 130 km/uur. Eind 2015 oordeelt Rechtbank Midden Nederland dat de nadelen van harder rijden niet opwegen tegen de voordelen. Een vreemd besluit. De gemeenten gaan daarom in hoger beroep bij de Raad van State. De snelheid van het traject Vinkeveen - Amsterdam wordt nog niet verhoogd vanwege het natuurgebied Botshol.