Opinie: Erfpachters dupe van nieuwe regeling

Eind december 2016. Mijn kantoortelefoon rinkelt. ,,Dag mevrouw, ik ben erfpachter in Utrecht. Ik krijg net een brief van de gemeente met een verwijzing naar hun website. Ik kan daar een berekening maken voor eeuwigdurende afkoop van de zogeheten erfpachtscanon. Ik kom uit op 101.000 euro. Het huis hiernaast is net voor 410.000 euro verkocht. Dat afkoopbedrag kan dan toch niet kloppen? Ik krijg dit nooit gefinancierd.''



Wat is eraan de hand? In Utrecht staan nog zo'n 3.500 woningen waarvoor de eigenaren erfpacht moeten betalen. Dat wil zeggen: ze betalen 'een soort huur' of canon voor de grond onder hun woning, die nog eigendom is van de gemeente. 2800 hiervan hebben de erfpacht voor 50 jaar afgekocht, maar zijn er nog niet van af. 700 bewoners betalen een soort huur (canon).



Schrijnend

Het telefoontje van deze bezorgde erfpachter staat niet op zich. Ik lees me in. Want zo schrijnend kan het toch niet zijn? Niets blijkt minder waar. 'Weg met die erfpacht', was de verkiezingsbelofte van 2014. De gemeente komt met een coulant plan voor afkoop van de erfpachtscanon, waarna men nooit meer erfpachtkosten heeft. Eind 2016 ligt er een voorstel: de zogeheten conversieregeling 2016. Die regeling lijkt op de regeling van 2003. Inderdaad, die regeling waarvan slechts door 18% van de erfpachters gebruik werd gemaakt, doordat de gemeente slecht communiceerde.



Het voorstel geeft een ingewikkelde berekening voor de afkoop van de erfpacht op basis van de WOZ-waarde, een grondquote (dat is een berekening van de waarde van de grond), de resterende looptijd van de erfpachttijd en of er afgekocht is dan wel canon wordt betaald. Koopt men nu niet af, dan wordt het in de toekomst alleen maar duurder. En het is nu al zo duur! Lang niet iedereen heeft het geld om deze erfpacht af te kopen. Een groot deel van de erfpachters zal bij het niet afkopen ook geconfronteerd kunnen worden met een minimaal twee- of driemaal hogere 'huur'. Dit staat verstopt in de voorwaarden.



Aanpassen

Hoe kan men dit nieuwe voorstel aanpassen om wel kans van slagen te hebben? Allereerst: de erfpachters vragen om een waardering van de grondwaarde, waarbij aantoonbaar rekening wordt gehouden met het feit, dat het recht van erfpacht de waarde van de grond drukt. Voorts moeten de grondquotes aangepakt worden. Dan pas doet men recht aan de waardedrukkende eigenschappen van erfpacht.



Kies bovendien voor een ander WOZ-jaar. Het nieuwe voorstel noemt de fictieve WOZ-waarde voor 2017. Het zou de gemeente sieren als zij de waarde van 2014 aanhouden. In dat jaar werd immers de belofte gedaan. Tot slot: zorg voor een doorlopende beschermingsbepaling die de verhoging van de canon maximeert. Dus ook bij afloop van een 50-jarig erfpachttijdvak. Zodat erfpachters niet ineens met een twee- tot driemaal hogere 'huur' worden geconfronteerd. Dat neemt meteen een hoop onrust in de markt weg.