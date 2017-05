Opinie: Ga carpoolen voor pandabezoek

Een verstandig besluit van Wageningen. Want een pandaparkeerplaats op deze plek was niet alleen dramatisch voor natuur en landschap, hij is ook verkeerskundig compleet onlogisch. Bezoekers zouden via Veenendaal (A12) of Kesteren (A15) door Rhenen rijden, de ingang van de dierentuin passeren, om verderop in Wageningen te parkeren en vandaar met de bus terug te reizen. Een ander deel zou vanaf A50 en A12 dwars door Wageningen rijden. Dit verkeer zou een hoop extra verkeersdrukte in Rhenen en Wageningen opleveren, waar omwonenden de doorgaande wegen nu al als druk en onveilig ervaren. Industrieterrein DELM, de oplossing die de gemeente Rhenen daags na het Wageningse besluit tevoorschijn toverde, heeft soortgelijke nadelen.



Maar er is een oplossing die wél logisch is: dierentuinbezoekers opvangen daar waar ze het gebied bínnenkomen. Voor automobilisten zijn dat de afslagen van de snelwegen: A12-afslag Veenendaal en A15-afslag Ochten. Beide afslagen hebben nu al carpoolplaatsen. Die kunnen worden uitgebreid en aangekleed met voorzieningen voor Ouwehands. De bussen waarop de bezoekers overstappen nemen vervolgens exact dezelfde route naar het dierenpark als hun auto’s zouden hebben gedaan. Er wordt geen kilometer extra gereden. De extra verkeersbelasting op bebouwde kommen blijft beperkt.