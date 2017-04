Opinie: Gemeente maakt fout met nieuwbouw Jaarbeurs

Verkeerde weg

Door de sloop van de sociale huurwoningen in het woonblok gaat mooie, traditioneel vormgegeven architectuur verloren van een Utrechtse architect: Peter van der Wart (1901-1985). In de in traditionele stijl gebouwde gevels aan de Croeselaan ziet men de invloeden van de Delftse school terug. Bakstenen van zogenoemd Utrechts plat, in twee verschillende kleuren en gemetseld met verdiepte voegen, bepalen de uitstraling van de huizen. De voorgevels verkeren nog in oorspronkelijke staat.



Ook om andere redenen is de gemeente met deze plannen op de verkeerde weg. De voordelen van de sloop - een breder park - brengen onverwachte nadelen. Portaal, de eigenaar van de sociale huurwoningen, wijst de sloop niet af, mits in de hoge nieuwbouw ook vervangende sociale huur komt. Dat lijkt een constructief gebaar, maar het stadsbelang kan erdoor worden geschaad. Deze eis pakt waarschijnlijk zeer verkeerd uit. Sloop van al die woningen - zo'n 60 tot 70 - zou weleens wat extra torens hoogbouw kunnen brengen. Met nog meer schaduw in het beoogde Beursplantsoen, dat qua bezonning toch al veel te lijden heeft van de andere hoogbouw.



Nog meer hoogbouw programmeren is niet goed. Sloop van de sociale woningen van Van der Wart voor het vervangend groen bezorgt bovendien de Croeselaan een onderbreking zonder bebouwing - niet leuk om 's avonds laat of 's nacht daar te moeten lopen. De sociale veiligheid verdwijnt.



Kortom: laat ook daarom die fraaie sociale huurwoningen met hun voor die tijd typerende bouwstijl toch staan. Zet die grote flat - indien nog nodig - ergens anders in het Beurskwartier dan pal achter de huizen.