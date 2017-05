Opinie: Houd de Willibrordkerk open

Als Pius X zeggenschap krijgt over de Willibrordkerk zullen veel van de huidige (culturele) activiteiten niet meer mogelijk zijn. Onze 90 vrijwilligers zullen zich terugtrekken. Pius X beschikt niet over een vergelijkbare vrijwilligersorganisatie. Dat betekent: geen rondleidingen meer, geen deskundige informatie aan bezoekers, geen beeldende lessen aan scholieren/studenten, geen warm welkom voor bezoekers van alle gezindten. Pius X staat alleen concerten toe met geestelijke muziek. Het gevolg is een enorme beperking van de programmering en het einde van een betaalbaar podium voor (semi) professionele musici, en in de kerstperiode geen inloopconcerten. Onder Pius X worden huwelijkssluitingen beperkt tot katholieke huwelijksvieringen.



Het ontbreekt Pius X aan de intentie, prioriteit, deskundigheid en menskracht om een duurzaam beheer van dit unieke erfgoed te realiseren met handhaving van culturele en toeristische activiteiten.



Het monument is nu een open, gastvrije toeristische en culturele trekpleister. Het genereert structurele inkomsten voor de stad. Jaarlijks bezoeken 26.000 mensen het monument. Het is, na de Domkerk, de drukst bezochte kerk van Utrecht. De 30 bezoekers op zondag bij Pius X steken daar schraal tegen af. Laat de miljoenen aan gemeenschapsgeld ook daadwerkelijk ten goede komen aan de gemeenschap door het gebouw open te houden voor iedereen.