Opinie: Leefbaarheid Utrecht West is in het geding

Vanuit het centrum

Tegelijkertijd is de huidige verkeerswethouder Lot van Hooijdonk begonnen met haar eigen plan, waarin het verkeer uit het centrum steeds meer naar buiten wordt gedrukt. Het is duidelijk dat de fiets in het centrum het voorkeursvervoermiddel is. Maar wat betekent dit voor de wijken om het centrum heen? Kan de druk vanuit het centrum wel weg?



Waar aan de oostkant van de stad Utrecht last heeft van een te groot aantal aansluitingen op de snelweg, is Utrecht aan de westkant heel karig bedeeld met het aantal aansluitingen. Bovendien worden alternatieve routes in West afgesneden in het kader van de inrichting van het nieuwe Leidsche Rijn Centrum. Dit zit al jaren in de plannen.



In de kou

De huidige verkeersdrukte is dan ook een direct gevolg is van eerdere besluiten van de gemeente: een knijp op de Weerdsingel en de verwijdering van de alternatieve route via Leidsche Rijn. De wethouder laat de bewoners in Utrecht West simpelweg in de kou staan.



Wij vinden dat de wethouder niet alleen een mooie leefbare omgeving moet proberen te realiseren in het centrum van de stad, maar ook de verandering moet inzetten aan de westkant van de stad. Concreet betekent dit dat volgens ons de stadsboulevard aangevuld moet worden met een extra aansluiting op de afslag naar de A2.