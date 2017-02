Opinie: Meer solidariteit nodig met kind in arm gezin

Tekort

In Utrecht wordt al veel voor deze kinderen georganiseerd, bijvoorbeeld met de U-pas. Toch komen gezinnen in het voortgezet onderwijs structureel 200 euro tot 450 euro per maand te kort om hun kinderen mee te laten doen met school, sport en cultuur. Daarom is het werk van Stichting Leergeld dat kinderen uit arme Utrechtse gezinnen financieel helpt nodig, zodat zij kunnen blijven meedoen aan school, sport en cultuur.



Er is meer nodig! Solidariteit van scholen, bedrijven en Utrechters is essentieel om de armoedespiraal van deze kinderen te doorbreken. Mooie voorbeelden zijn er al: scholen die een fonds oprichten om hun leerlingen te helpen, bedrijven die Leergeld Utrecht sponsoren om de zwemles van kinderen te betalen en Utrechters die een donatie doen aan Leergeld om talentontwikkeling te stimuleren.



"Onderwijs is het krachtigste wapen om de wereld mee te veranderen'', vond Nelson Mandela. Gelukkig mogen alle kinderen in Nederland naar school. Maar wat als hun onderwijs onbetaalbaar is? Het extra geld dat Utrecht nu krijgt, is een mooie injectie om talentontwikkeling van deze kinderen te stimuleren. Het geld draagt bij aan begeleiding op school als je net het niveau niet haalt, aan de schoolreis die ouders niet kunnen betalen of aan extra activiteiten die het zelfvertrouwen van het kind vergroten.



De gemeente en wij als Leergeld Utrecht kunnen dit probleem niet alleen oplossen. Samenwerking en solidariteit van heel Utrecht zijn nodig om alle kinderen een kansrijke toekomst te geven.