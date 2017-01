Opinie: Overvecht dupe van noordelijke 'rampweg'

Vertrouwen

Het laat zich raden wat bewoners van de Utrechtse probleemwijk Overvecht ervan vinden als ze er in 2020 achter komen dat hun net van de woningstichting gekochte flatjes ineens minder waard zijn geworden. Want in 2020 moet-ie er komen, de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Hoe zou het toch komen dat het vertrouwen in de politiek elite verdwijnt? Sociale ongelijkheid is voor de Overvechters geen woord, maar dagelijkse realiteit. Zij vragen zich terecht af wat de democratie eigenlijk voor hun doet.



Mensen, help Overvecht, want het is heel hard nodig! In Utrecht en Den Haag moeten alle alarmbellen afgaan, om te voorkomen dat er een bestuurlijke blunder van formaat begaan wordt. Het plan waar begin 2017 over besloten wordt in de Utrechtse gemeenteraad is niet duurzaam, niet toekomstbestendig, heel slecht voor de leefbaarheid van duizenden wijkbewoners en doodzonde van de verbinding van Utrecht met de natuur en de Hollandse Waterlinie. En dat allemaal opdat de automobilist, die meestal niet uit Utrecht komt, straks vijf minuten sneller verderop in de file kan aansluiten.