Opinie: Roeiers staan in de kou

Win-winsituatie

Ik begrijp niet dat het college van B & W, de gemeenteraad, de universiteit of de hogeschool zich niet inzetten voor een zo belangrijke studentensport die Utrecht groot kan maken. Daarnaast is het enorm goed voor de ontwikkeling van het menselijke brein om te sporten. Studenten worden er slimmer van, kunnen zich beter concentreren en ze hebben meer zin om zich volledig op hun studie te werpen. Een win-winsituatie zou je zeggen.



Maar nee, het college van Utrecht, de universiteit en de hogeschool kiezen anders. Zij willen niet investeren in de Utrechtse studentensport. Namen ze maar een voorbeeld aan Engeland of Amerika, daar staan sport en studie in elkaars verlengde. Daar is niks te duur, te moeilijk of onmogelijk om voor de studenten een situatie te creëren, waarin ze topsport kunnen bedrijven. En waar ze hun stad kunnen vertegenwoordigen als ambassadeurs.



Beste college, dit is een gemiste kans! Maar wees niet bang, u kunt nog in de herkansing! Ga met elkaar om de tafel, kom tot overeenstemming en begin met graven! Zorg dat er een mooie roeibaan in De Uithof komt te liggen, zodat de roeiers de kans krijgen om Utrecht groot te maken.



Denk nog eens een keer aan je eigen studententijd en herinner je hoe mooi het was om voor je stad te strijden. Of zijn jullie inmiddels zo oud dat jullie helemaal niks meer herinneren van de tijd dat jullie zelf studenten waren? Dus grijp deze kans en zet in op sport en studie en denk groot, denk aan 'Olympische Spelen 2020'.