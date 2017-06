Opinie: Schaf het schoolzwemmen niet af

Bij een verdrinkingsgeval luidt de roep om terugkeer van het schoolzwemmen. Maar bij een verdrinkingsgeval tíjdens dat schoolzwemmen, schaffen scholen het zwemmen af. Zo ook in Utrecht: vier scholen stoppen met schoolzwemmen. Daarmee lopen ze vooruitlopend op de uitspraak tegen drie badmeesters en twee leerkrachten, die door het OM verantwoordelijk worden gesteld voor de verdrinking van het negenjarige meisje Salam in Rhenen in 2015.



De gevolgen van een tragisch incident raken hiermee vele kinderen in Utrecht voor wie zwemles geen vanzelfsprekendheid is. We willen toch dat ook deze kinderen leren zwemmen? We willen toch dat alle kinderen zich in het water kunnen redden? We willen toch dat deze kinderen het water ingaan en daar met een stralende glimlach uitkomen? Dit is toch de reden dat gemeenten en scholen het schoolzwemmen aanbieden?