Opinie: Utrecht misleidt kopers van nieuwbouw

Eind januari verhuis ik van De Meern naar een nieuw appartement in Parckzijde (Het Zand) in Leidsche Rijn. Een prachtig appartement dat via stadsverwarming wordt verwarmd, want Utrecht wil alleen nog maar gasloze nieuwbouwwoningen in de Vinexwijk. Bij stadsverwarming hebben de bewoners geen eigen cv-ketel, maar krijgen ze de warmte via een netwerk van waterleidingen van de electriciteitscentrale van Eneco. Een mooi systeem om duurzaam en energiezuinig te wonen.



Nu blijkt dat zo'n 150 woningen in Leidsche Rijn, waaronder ook mijn appartement, niet voldoen aan de berekeningen die uitdrukken hoe energiezuinig een woning behoort te zijn. De woningen moeten voldoen aan een zogeheten Energie Prestatie Coëfficiënt-berekening (EPC-waarde), zo is vastgelegd in het bouwbesluit. Deze EPC-waarde wordt niet gehaald, omdat Eneco is uitgegaan van te optimistische en dus verkeerde berekeningen. De gemeente die daarvan op de hoogte was, heeft nagelaten actie te ondernemen.