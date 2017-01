De opluchting was bijna te horen in de stem van de stadionspeaker van stadion Galgenwaard. Direct na het laatste fluitsignaal bedankte hij het bomvolle stadion voor de ‘geweldige support’, ondanks de onfortuinlijke nederlaag tegen aartsrivaal Ajax.

,,We kunnen trots zijn op ons geweldige publiek. Bedankt voor de fantastisische steun, geweldig. Super, bedankt.” De speaker kwam superlatieven te kort om het publiek te bedanken.

Dat is misschien ook wel terecht, want de druk op het publiek van de FC om zich te gedragen was groot. Vlak voor de wedstrijd riep aanvoerder Willem Janssen in een videboodschap op van de wedstrijd vooral een feest te maken. ,,Steun de club positief”, zei Janssen.

Alle ogen waren gericht op de Bunnikside. Vorig seizoen moest de tribune van de fanatiekste Utrecht-fans leeg blijven vanwege spreekkoren die kwetsend waren over Joden. Bovendien mochten Ajax-fans de vorige editie niet bezoeken.

Daar kwam nog eens bovenop dat Ajax-fans afgelopen week in het holst van de nacht stadion Galgenwaard binnendrongen en een meterslang spandoek van de Bunnik­side-tribune stalen. Via sociale media doken beelden op van Ajax-fans die met het doek poseerden, met de oproep om het doek ‘terug te komen halen’.

Bij FC Utrecht leefde de angst dat het spandoek in het uitvak met Ajax-fans zou opduiken. Dat zou olie op het vuur zijn voor de toch al opgewonden Utrecht-fans. Dat scenario bleef uit. Het spandoek werd zaterdagnacht in brand gestoken. De video daarvan leidde tot woedende reacties van Utrecht-fans.

Vrijdagnacht werd een 18-jarige man in zijn woning in IJsselstein opgepakt in verband met betrokkenheid rond de diefstal van de vlag. Daarbij was er veel ME-inzet. Ook zondagochtend reed de ME -uit voorzorg - door IJsselstein.

Tijdens de wedstrijd zongen de Ajax-fans er plagerig liedjes over. ,,Utrecht is zijn vlagje kwijt, Utrecht is zijn vlagje kwijt”, klonk het vanuit het uitvak. Daarop werd maar weinig gereageerd door de Utrecht-fans. Alleen een klein groepje dat schuin tegenover het uitzak zat reageerde, maar de Bunnikside liet het er bij zitten. Op een enkel ‘en wie niet springt, die is een jood’, bleef het verder beschaafd bij de Utrechtse supporters.

De Utrecht-fans probeerden zoveel mogelijk de eigen ploeg te ondersteunen en deed dat bij vlagen ook massaal. ,,Come on Utrecht, come on Utrecht”, galmde het door het stadion. En na de gemiste strafschop van Ajacied Lasse Schöne: ,,Schöne bedankt, Schöne bedankt.” Diezelfde Schöne kreeg het stadion later stil met zijn beslissende doelpunt.

Ook na de wedstrijd bleef het, ondanks het tegenvallende resultaat in ‘de wedstrijd van het jaar’ rustig. De bussen met de 800 meegereisde Ajacieden konden rustig beginnen aan de terugreis naar Amsterdam. Dat ging in het verleden wel eens anders, toen een stenenregen de bussen richting hoofdstad dreef. Nu was er niemand die het in zijn hoofd haalde de Ajax-fans te provoceren.

De politie was zichtbaar aanwezig met de ME, bereden politie en andere agenten.

Die inzet was ook burgemeester Jan van Zanen opgevallen. Hij hoopt dat de massale politie-inzet in het vervolg minder kan worden. ,,We streven naar normalisering tussen Utrecht en Ajax. Het is gelukkig rustig gebleven, maar we balanceren op het randje. Er stond in elk geval veel druk op”, aldus zijn woordvoerder Sjoukje Volten.