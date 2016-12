Opnieuw autobranden in Utrecht

De eerste brand brak rond 00.45 uur uit aan de Livingstonelaan. De brandweer kon de auto niet meer redden. Het voertuig is door een berger weggesleept.



Een halfuur later brak opnieuw brand uit in een auto die stond geparkeerd aan de Livingstonelaan. Er was geprobeerd twee auto's in brand te steken, maar bij slechts één lukte het ook. Bij de andere auto was een ruit ingegooid. Ook werd er een fles brandende vloeistof in de auto gevonden.



De derde autobrand was rond 01.30 uur aan de Okkernootstraat. Hier ging een Volkswagen in vlammen om. Een buurtbewoner zag een jongen iets in de auto gooien, waarna deze in brand vloog. Ook deze auto is total loss.



Eerder op de avond was er een autobrand in Hoograven. In de stad Utrecht, Nieuwegein en Vleuten zijn eerder deze week zeker negen auto's in vlammen opgegaan.