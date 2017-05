Opnieuw felle discussie over Redichemse Waard

De Redichemse waard in Culemborg is weer onderwerp van felle discussie. Dit keer omdat de eigenaar grond heeft omgeploegd en zo recreatie zou bemoeilijken. Gebruikers hebben een verzoek ingediend om te handhaven.

De landtong van de uiterwaard ten noorden van de stad is ‘volledig omgeploegd’, stelt raadslid Jan Peter Roefs (VVD). Daardoor kunnen recreanten, waaronder hengelaars, het niet meer bereiken. Ook weilanden zijn geploegd, stelt Stefan Claessens van het Collectief Redichemse Waard. ,,Als er mais wordt gezaaid, is dat niet goed voor de grond. Het is intensievere landbouw, er wordt gegierd en daarvan komt een deel in het water.’’

Of de eigenaar tegen afspraken ingaat, is niet helder, zegt wethouder Collin Stolwijk. Hij spreekt van ‘mogelijk onrechtmatig handelen’.

Gesprekken

Het is niet zeker of het college van burgemeester en wethouders gaat handhaven. Niet alleen omdat de juridische kant niet helder is, maar ook omdat de gemeente de gesprekken die gaande zijn met Sanderse niet wil frustreren. Volgens Stolwijk is er bijna overeenstemming tussen eigenaar, gemeente en gebruikers over hoe de gesprekken gevoerd gaan worden.

Doel is dat er één toekomstplan komt voor de Redichemse waard waar iedereen zich in kan vinden. De eigenaar wil licht vervuild slib storten in het water, maar daar verzetten gebruikers, verenigd in het Collectief Redichemse Waard, zich met hand en tand tegen.

