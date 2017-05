Opnieuw rechtszaak rond Spoorzone Culemborg

Horeca

Voorzitter Giel Smits van Winkeliersvereniging Parijsch vindt het geen verbetering ten opzichte van het eerste plan, dat 2.000 vierkante meter groter was en waarin een grote bouwmarkt was gepland. ,,Nu is er meer horeca toegestaan. Meer dan 4.000 vierkante meter: dat is meer dan er in totaal aan horeca is in Culemborg.'' Hij vindt ook het plan niet past bij Culemborg. ,,Het is een vierde winkelcentrum. Van 20.000 vierkante meter; acht keer zo groot als Parijsch.''