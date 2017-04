Opnieuw waarschuwing hazenpest in provincie Utrecht

Gagelbos wordt 'Giechelbos' door vele lachgaspatronen

19 april De foto's die boswachter Tim Hogenbosch op Twitter plaatste, liegen er niet om. Speelbos Gagelbos in Utrecht, en dan met name de parkeerplaats bij de ingang, is in trek bij jongeren die er een korte roes willen beleven door het inademen van lachgas. De lege aluminiumpatronen laten zij achter. Hogenbosch en zijn collega's verzamelden de lachgasflesjes. Het resultaat na een maand: twee emmers vol!