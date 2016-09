Optreden rapper Steen doet opnieuw stof opwaaien in Utrecht

Het is niet de eerste keer dat rapper Steen in Utrecht in opspraak raakt. Zijn optreden tijdens het Bevrijdingsfestival leidde ook tot ophef, omdat hij in het verleden omstreden uitspraken deed over homo's.



Niet verrast

Stichting IBB-fest, dat het festival organiseerde, is dan ook niet verrast. ,,We hadden wel verwacht dat er reacties zouden komen. Het is een controversiële rapper", zegt vice-voorzitter René van Hove. ,,Voor ons is het belangrijkste dat het feest de wijken van het IBB en Sterrenwijk met elkaar verbindt en dat kreeg Steen goed voor elkaar. Het gebeurt zelden dat de wijken zo in harmonie zoveel lol hebben."



Rapper Steen wenst niet te reageren. ,,De media verdraaien toch alles. Jullie hebben mij de vorige keer al helemaal zwartgemaakt."