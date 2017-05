Update Storing tramverkeer Utrecht afgelopen

19:07 Na een urenlange storing komt het tramverkeer tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein weer langzaam op gang. Dat meldt U-OV. Bij de halte Wijkersloot was een stroomafnemer van een tram losgeraakt en had de bovenleiding beschadigd. Daardoor was er geen tramverkeer mogelijk. Aanvankelijk werd verwacht dat het tramverkeer de hele avond nog stil zou liggen.