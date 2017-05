'Orgelman Budding heeft schijt aan de regels'

Orgelman Joop Budding huilt krokodillentranen. Dat zegt Tom Broekman namens de ondernemers van de historische binnenstad in Utrecht. De winkeliers van de Lange Elisabethstraat zijn heel blij dat Budding met zijn draaiorgel op zaterdag niet meer in hun winkelstraat mag komen, aldus Broekman.

,,We dragen de heer Budding met zijn orgel een warm hart toe. Een orgel is een meerwaarde voor de Utrechtse binnenstad. Het probleem is dat het geluid dat hij maakt, steeds harder is. En ook de opstelling van de heer Budding is niet prettig: hij heeft schijt aan de regels. Hij bepaalt zelf hoe lang hij ergens blijft staan. Hij zet zijn orgel zo neer dat doorgangen smaller worden en het winkelende publiek wordt gedwongen om hem geld te geven.’’

Lucratief

Volgens Budding, naar eigen zeggen de enige orgelman van Utrecht, wil de gemeente hem weg hebben uit de binnenstad. In zijn nieuwe vergunning mag hij met zijn orgel niet meer op diverse plekken in het centrum komen, waaronder de drukke en voor hem zeer lucratieve Lange Elisabethstraat. Dit na klachten van winkeliers, bevestigt ook de gemeente. Budding zegt tegen de nieuwe vergunning bezwaar te gaan maken. Hij mijdt voorlopig op zaterdagen de Lange Elisabethstraat. Hij staat alleen nog op de Oudegracht, in de Choorstraat en op de Steenweg. Hier mag hij voortaan wel een half uur met zijn orgel op een plek staan, in plaats van vijftien minuten.

Volgens Broekman, eigenaar van de Rode Winkel, klagen de ondernemers al jaren over Budding met zijn orgel. ,,Dat de gemeente nu pas optreedt, komt denk ik omdat de toezichthouders strenger optreden.’’ Praten met de orgelman heeft geen zin, aldus Broekman. ,,Met hem is geen discussie mogelijk. We zijn blij dat hij uit ons gebied weg is. We pesten hem niet weg, maar we willen dat hij zich aan de regels houdt.’’

Quote Met hem is geen discussie mogelijk. We zijn blij dat hij uit ons gebied weg is Tom Broekman