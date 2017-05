Oud-burgemeester Annie Brouwer overleden

Burgemeester Jan van Zanen heeft namens het Utrechts gemeentebestuur zijn medeleven aan de familie overgebracht. ,,Wij verliezen in Annie Brouwer een zeer betrokken, doortastende en krachtige vrouw. Met haar overlijden verliezen we een indrukwekkend bestuurder. Zij was ruim acht jaar burgemeester van Utrecht in een bijzondere politiek bestuurlijke tijd. We gaan haar enorm missen. Utrecht en Nederland zijn haar veel dank verschuldigd."



Annie Brouwer-Korf werd in 2005 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en ontving bij haar afscheid de Gouden Stadsmedaille van Utrecht. Op initiatief van de Stichting MidZomerGracht werd de Annie Brouwer-Korfprijs ingesteld voor personen en organisaties die zich hebben ingezet voor de LHBT-emancipatie; een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt.