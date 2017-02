Oud-criminelen opnieuw verdacht door foto op sociale media

Via sociale media circuleert een prent waarop vertrouwelijke informatie van de politie over voormalige criminelen wordt gedeeld. Dit terwijl deze personen al jaren op het rechte pad zijn. De politie neemt de zaak hoog op.

Quote Het betreft vertrouwelijke informatie die is gedeeld met een van de vei­lig­heids­part­ners waarmee we een convenant hebben afgesloten de politie Mohamed* pakte vorige week woensdag zijn telefoon om een appje te beantwoorden toen hij opeens een afbeelding van een bekende kreeg doorgestuurd. 'Navolgende personen zijn gesignaleerd in de omgeving Rhenen/Veenendaal. Bij aantreffen graag politie/112 bellen'. Hij schrikt zich rot als hij zichzelf herkent op een van de foto's. En al helemaal als hij ziet dat het kenteken van zijn bedrijfsauto erbij staat. Ook staat er erbij dat hij 28 januari op de Cuneraweg in Rhenen is gezien. Dat is gek, denkt Mohamed. ,,Toen werd ik staande gehouden voor een verkeerscontrole.''

Aangifte

Nog diezelfde dag stapte hij naar de politie om aangifte te doen, want op het criminele pad is Mohamed al tien jaar niet meer. Op het bureau in Tiel wordt hij echter met een kluitje in het riet gestuurd. ,,De afdeling veiligheid, integriteit en klachten neemt contact met je op, want het gaat om politie-informatie'', hoort Mohamed. Nog steeds heeft hij niets gehoord. Ook op een brief die zijn advocaat stuurde aan de korpschef wordt niet gereageerd. Ondertussen circuleert de afbeelding waarop Mohamed pronkt wel in tientallen buurt- en bewonersappgroepen in Tiel, Ede, Veenendaal en Rhenen. Het bedrijf waar hij werkt ontvangt verontruste telefoontjes van mensen die de afbeelding hebben ontvangen.

Pas na onderzoek en vragen van deze krant neemt de politie de zaak serieus. De politie geeft toe dat er sprake is van een lek en dat vertrouwelijke informatie wordt misbruikt. ,,Het betreft vertrouwelijke informatie die is gedeeld met een van de veiligheidspartners waarmee we een convenant hebben afgesloten.''

Wie deze veiligheidspartners zijn en welke informatie precies gedeeld mag worden, wil de politie niet zeggen, maar ze neemt de zaak hoog op. ,,We willen achterhalen hoe de verspreiding heeft kunnen plaatsvinden.''

Privacy

Dat wil ook advocaat Anis Boumanjal weten. Hij en zijn collega Vingerling vertegenwoordigen twee van de twaalf personen die op de afbeelding staan. ,,Het is niet alleen een schending van privacy, maar er wordt ook zeer vertrouwelijke justitiële informatie verspreid. Die ook nog eens onjuist en gedateerd is. Op basis van onjuiste informatie zet je deze mensen neer als criminelen, terwijl er geen sprake is van actuele dreiging of gevaar. Het is dan ook zeer urgent dat deze convenanten juridisch onder de loep worden genomen. Verdachten moeten erop kunnen vertrouwen dat wat zich heeft afgespeeld bij politie en justitie niet aan de grote klok wordt gehangen. Daarnaast kan en mag het niet zo zijn dat de suggestie wordt gewekt dat deze personen op het criminele pad zijn. Dit is simpelweg smaad en laster en dus strafbaar. De politie moet daar niet onbewust een faciliterende rol in hebben.''

Criminoloog en politieonderzoeker Henk Ferwerda noemt de zaak pijnlijk. ,,Het is tragisch dat deze informatie op straat is gekomen. De impact hiervan voor de personen op de afbeelding is groot.'' Ferwerda stelt dat er juist in Nederland strenge regels zijn voor het openbaar maken van foto's. ,,Neem de Facebookrellen in Haren. De politie waarschuwde jongeren: meld je binnen een week, anders publiceren we foto's. Dat gaat altijd in overleg met Justitie. Pijnlijk dat dit zo is misgegaan.''