Oud-fractievoorzitter VVD begint nieuwe partij

Dat ze daarvoor de strijd moet aanbinden met haar voormalige fractiegenoten, lijkt haar niet te deren. ,,Het was geen team, het vertrouwen was al weg,’’ zegt ze over de VVD, die ze sinds 2014 aanvoerde. Zes jaar eerder maakte ze haar debuut in de fractie. Afgelopen juli, tijdens de algemene ledenvergadering, bleek dat zij het vertrouwen van de aanwezige partijleden in elk geval niet of niet meer had.