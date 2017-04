Oud-pastoor Culemborg in Cambodja opgepakt voor maken kinderporno

De voormalige pastoor van de Oud-Katholieke Kerk ín Culemborg, de 53-jarige Nico S. is dinsdag in Cambodja opgepakt op verdenking van het maken van kinderporno . De politie in de stad Siem Reap verdenkt S. ervan dat hij negentien jongens, tussen de 11 en de 15 jaar oud, heeft betaald voor naaktfoto's.

Volgens de Cambodjaanse politie had S. duizenden foto's op zijn iPad en camera van jonge naakte jongens. Hij zou de jongens daar tussen de 1 en de 4 dollar voor hebben betaald. S. is volgens informatie van de politie vaker in Cambodja geweest.

Culemborg

S. was tot 2013 pastoor van de Oudkatholieke Parochie van de H.H. Barbara en Antonius in Culemborg. De Oud-Katholieke Kerk is een afscheiding van de Rooms-Katholieke Kerk en telt landelijk zo'n vijfduizend leden. De kerk is in Culemborg gevestigd aan de Varkensmarkt.

Op 27 januari 2013 ging S. voor het laatst voor in een dienst. Per 1 januari ging hij aan het werk als pastoraal werker op de luchthaven Schiphol. In die hoedanigheid speelde hij een rol bij de Nederlandse herdenking van de MH17-ramp.

Verklaring

De huidige pastoor Frank Duivenvoorde verwijst voor een reactie naar het aartsbisdom. Wel zegt hij zeer geschokt te zijn door het nieuws. ,,Dit komt zomaar uit de hemel vallen. Dit is het laatste dat je wilt, hoopt of geloof." Volgens de priester wordt de verklaring van de bisschop zondag voorgelezen in de kerk. ,,Vanavond (donderdag, red.) komt het kerkbestuur bijeen om over de zaak te praten. Voor parochieleden die verder vragen of ondersteuning nodig hebben, zijn we gewoon aanwezig", zegt Duivenvoorde.

Bisschop Dirk Jan Schoon van Haarlem, onder wiens pastorale bevoegdheid S. werkt zegt dat de Oud-Katholieke Kerk van Nederland geschokt is door het bericht van de arrestatie van de priester tijdens zijn vakantie. S. is per direct geschorst. De kerk zegt zoveel mogelijk medewerking te zullen verlenen aan het onderzoek en zich te zullen inzetten voor een eerlijk proces.